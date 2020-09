Powrót sułtana

Dżamszid ibn Abdullah al Sa’id liczy sobie 91 lat i otwarcie mówi, że do Omanu wrócił, by dożyć ostatnich dni wśród rodaków oraz bliższych i dalszych krewnych. Śnił o tym od dawna i nie ustawał w zabiegach o prawo do osiedlenia się na omańskiej ziemi, ale dopiero teraz, u kresu życia, pozwolił mu na to sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik al Sa’id.

Gra o tron

Poprzednicy tego ostatniego, Kabus, zmarły w styczniu i panujący równo pół wieku, a wcześniej jego ojciec Sa’id (1932-70), odmawiali zgody, twierdząc, że pojawienie się zanzibarskiego sułtana w Omanie mogłoby wywołać niepożądaną wojnę pałacową o tron w Muskacie, jak przed dwustoma laty, gdy o schedę po ojcu-sułtanie i koronę poróżnili się bracia-książęta Madżid i Thuwaini. Jeden nie chciał ustąpić drugiemu i aby ich sprawiedliwie rozsądzić, uradzono, że podzielą między siebie królestwo. Tak oto Thuwaini...