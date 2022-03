Post od gazu

Walka z uzależnieniem to dobry pomysł na Wielki Post. Także z uzależnieniem od rosyjskiego gazu, o co apelują aktywiści Ruchu Laudato si’, nawołując do indywidualnych działań: obniżenia temperatury w domach, oszczędnego korzystania z ciepłej wody, rezygnacji z podgrzewania posiłków. Będzie to nie tylko akt religijnego umartwienia i gest solidarności z uchodźcami, cierpiącymi z powodu zimna i głodu, ale też – co nie mniej ważne – cios w Rosję, dla której sprzedaż paliw kopalnych jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania wojny z Ukrainą.

Ruch Laudato si’ powstał w 2015 r. (jako Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska) po ogłoszeniu przez papieża ekologicznej encykliki, od której przejął nazwę. Co roku, z okazji Wielkiego Postu, postuluje zmianę nawyków konsumenckich (ograniczenie zakupów, przejście na dietę wegetariańską, rezygnację z jednorazowych opakowań z plastiku) i społecznych – na przykład post od zbędnych słów i komentarzy w mediach społecznościowych. ©℗