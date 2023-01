Podzwonne dla palaczy

Mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy urodzili się po 1 stycznia 2009 r., nie kupią legalnie papierosów w całym swoim życiu. W każdym razie nie kupią ich w swoim kraju. Rząd pięciomilionowego państwa na Pacyfiku postanowił, że uczyni je wolnym od palenia krok po kroku i zaczynając od najmłodszych. Począwszy od 2027 r., gdy to pokolenie osiągnie pełnoletniość, minimalny wiek, w jakim wolno będzie kupić tytoń, będzie co roku sukcesywnie podnoszony o rok, coraz bardziej zawężając legalną dostępność.

Ograniczenia dotyczą nie tylko młodych. Liczba sklepów, w których będzie można kupić wyroby tytoniowe, zostaje zmniejszona z 6 tys. do 600, i mogą to być tylko sklepy specjalistyczne. Papierosów i tytoniu nie kupi się już w kiosku czy supermarkecie. Zmniejszana będzie też zawartość nikotyny w papierosach (z 15 miligramów nikotyny na gram tytoniu docelowo do 0,8 miligrama), co ma uczynić...