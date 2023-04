Jak nie zostać zombie. Co obejrzeć na VoD

Film Olivera Hermanusa to obraz do szpiku angielski, naznaczony stereotypowym wręcz sarkazmem, flegmatycznością i sztywną elegancją. Ale głoszony w nim naiwny idealizm mimo wszystko się broni. | ANITA PIOTROWSKA POLECA, CO ZOBACZYĆ, W KAŻDY WEEKEND