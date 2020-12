Piękno i piekło

To niektóre z przykładów przestępstw i patologii ujawnionych w raporcie ­Associated Press na temat traktowania kobiet zatrudnionych przy produkcji oleju palmowego w Indonezji i Malezji. Tylko w Indonezji pracuje ich w tej branży 7,6 mln. Oba kraje dostarczają na światowy rynek 85 proc. oleju. Przez pośredników trafia on m.in. do zakładów produkujących kosmetyki znanych marek – do firm, które, jak głoszą slogany: „pomagają kobietom czuć się pięknie”. W odpowiedzi koncerny L’Oréal i Unilever zadeklarowały, że położą nacisk na bezpieczeństwo kobiet. Czy jednak da się to zrobić, nadal korzystając z najbardziej przynoszącego cierpienie ­oleju świata? ©℗