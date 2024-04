Paweł Bravo: szparagi w kwietniu

Tymczasem możemy już wcześniej o co najmniej 10 dni niż w latach poprzednich cieszyć się słowem niewątpliwie obcego pochodzenia, oznaczającym jadalną roślinę, która wciąż ma lekki powiew obcości, chociaż rośnie tu przecież bez większych problemów. Nie wydaje mi się, bym kiedykolwiek natknął się na lokalne, słowiańskie odpowiedniki asparagusa poza podstawowym jego spolszczeniem w postać „szparaga”. Jego obecność w skrzynkach supermarketowych już na początku kwietnia mnie nie zdziwiła, wielkie sieci dystrybucyjne są właściwie zupełnie wolne od kalendarza. Kiedy natomiast lokalni plantatorzy, tacy jak podwarszawskie gospodarstwo Majlerta – miejsce, gdzie można zrozumieć, co to znaczy świeży szparag z pola, a nie z tira – meldują, że sezon ruszył, wiem, że to już na poważnie. Może aż za poważnie – ten kwiecień i szparagi jedzone w jego połowie mogą stać się w osobistej pamięci takim pierwszym wyraźnym znacznikiem, że głębokie zmiany klimatyczne weszły na całego w horyzont osobisty, ten najbardziej bliski sercu – bo trudno za rzecz intymną wziąć np. coraz liczniejsze w naszej codzienności przejawy w rodzaju coraz liczniejszych opłat i podatków, które ściąga się z nas w imię różnych zielonych polityk.

Cóż, jak mówią bohaterowie mojego felietonu w tym tygodniu – jesteśmy tylko maluczkimi, którzy wiedzą tyle, co im powie telewizja, i nie rozumieją do końca tego, co obiecują lub czym straszą politycy. Cieszymy się zatem szparagami, skoro już są. Jest taki specjalny przepis na najlepsze na świecie risotto szparagowe, którego nigdy nie byłem w stanie podać czytelnikom „Tygodnika” ze wszystkimi szczegółami, bo jest na tyle długi, że nie starczyłoby miejsca na resztę felietonu – teraz możemy uczynić zadość. Wygląda dość pracochłonnie, ale zapewniam was, warto, potem nie będziecie już robić inaczej.

Na cztery osoby bierzemy dwa pęczki szparagów, ja wolę te białe, mają więcej smaku, ale za to zielone będą wizualnie efektowniejsze. Można też wziąć pół na pół. Po umyciu z każdego szparaga odcinamy dolną jedną trzecią – mniej więcej, chodzi o tę wyraźnie najtwardszą część – i te łodygi wrzucamy do garnka wraz z dwiema marchewkami, kawałkiem selera, cebulą i paroma łodyżkami pietruszki (korzeń byłby za mocny smakowo, dlatego też nie dajemy liścia laurowego) oraz paroma ziarnkami pieprzu, zalewamy 1,5 litra wody i gotujemy na bardzo wolnym ogniu godzinę. Z pozostałych szparagów odcinamy łebki i wrzucamy na razie do miseczki z wodą. Pozostałe kawałki jędrnej łodygi obieramy, kroimy na drobne kawałki i kładziemy do garnuszka z jedną posiekaną cebulą, solimy, podlewamy ok. 50 ml wody, przykrywamy i gotujemy na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając, przez kilka minut, aż to wszystko ładnie rozmięknie. Po przestudzeniu miksujemy zawartość garnuszka na gładką papkę.

Na suchej dużej patelni o grubym dnie i wyłożonej nieprzywierającą powłoką (może też być stalowy garnek) prażymy na dużym ogniu 320 g ryżu, delikatnie go poruszając drewnianą łyżką, by się cały równomiernie ogrzał. Trzeba uważać – nie należy go spalić ani nawet rumienić, musi być tylko bardzo gorący. Mieszamy delikatnie, to nie jest jeszcze ten etap, gdy chcemy rozbić łuski na ziarenkach, by uwolnić skrobię. „Gasimy” ryż 100 ml białego wytrawnego wina, czekamy, aż prawie całe odparuje, i zalewamy go wrzącym bulionem warzywno-szparagowym, który lekko posoliliśmy. Zalewamy tak, by płyn pokrył ryż na ok. 1 cm. Ponieważ uprażony na sucho ryż będzie się nam sklejał w grudki, rozbijamy je delikatnie drewnianą łyżką. Zmniejszamy ogień do średniej wartości, czekamy cierpliwie, aż ryż wypije większość płynu, wtedy dolewamy kolejną porcję (musi być wrzący!), lekko co jakiś czas mieszamy. Przy trzeciej dolewce płynu dodajemy połowę szparagowej papki. Przy czwartej dolewce – jej resztę.

Dalej gotujemy, kiedy upłynie ok 16-18 minut, zaczynamy uważać, bo ryż niedługo będzie gotowy, więc kolejne porcje wrzącego bulionu dodajemy już w niewielkiej ilości – choć trzeba pamiętać, że z racji dużej ilości zmiksowanych szparagów to risotto zawsze wyjdzie nam raczej „płynne”, jak to mówią Włosi: all’onda, czyli falujące. Równolegle wrzucamy do garnuszka z osolonym wrzątkiem łebki szparagów, blanszujemy je przez dwie minuty, przekładamy na risotto w ostatniej fazie dochodzenia. Kiedy ocenimy, że ryż już nie chrupie (rozgryzamy w tym celu parę ziarenek), wyłączamy ogień, dodajemy dwie łyżki masła i bardzo intensywnie mieszamy – to jest dopiero ten moment, kiedy brutalną siłą chcemy uwolnić maksimum skrobi z ryżu, by uzyskać tę jedyną w swoim rodzaju kremowość. Przykrywamy na minutę, by risotto odpoczęło. Na wydaniu dodajemy parmezan, ale oszczędnie – cała ta potrawa, jak wszystko, co ma szparaga w sobie, gra raczej na delikatnych rejestrach.