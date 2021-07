Paragony grozy? Nie w Polsce

Ale na razie, póki są nadzieje na wakacje jak za dawnych lat, warto rzucić okiem na najnowsze zestawienie cen hoteli i restauracji w Europie, które przygotował właśnie Eurostat.

Koszyk zawiera sporo informacji, które nie są zaskoczeniem (choćby drożyznę w Szwajcarii, gdzie wakacje będą w tym roku aż o 125 proc. droższe od pakietu porównywalnej jakości w Polsce), ale przynosi także kilka zaskoczeń. Chyba największą jest relacja cen w kraju do średniej unijnej: te pierwsze są nadal o ok. 25 proc. niższe. Tak tanio cudzoziemcy mieli w Polsce 11 lat temu, co świadczy o tym, że noclegi oraz jedzenie w górach i nad Bałtykiem drożały wolniej od oferty hoteli i restauracji w większości krajów Europy.

Przeciętna polska rodzina chce wydać w te wakacje 1222 zł na osobę. Jeśli covid nie przeszkodzi, okazji najlepiej szukać w Turcji, gdzie ceny są o 46,2 proc. niższe niż w Polsce. Zaskoczeniem będą też stawki w Portugalii, gdzie zapłacimy o 2,4 proc. mniej niż w kraju – choć tylko za posiłki i hotele. Bilety wstępu do muzeów czy komunikacja miejska będą już znacznie droższe.©℗

