Ostatnia trasa Lonka Krawczyka

Do baru przydrożnego wchodzi autostopowicz z torbą na ramieniu. Wyjmuje stalową laskę, wyrzuca nogi do góry i opierając na wyprostowanej ręce ciężar ciała tak manewruje stopami, że napoczyna butelkę ukrytą w podkolanówce. Sączy się mleko, które autostopowicz wyłapuje do szklanki trzymanej w drugiej dłoni.

Następnie staje na głowie na barze, na którym czeka kolejna butelka. W takiej pozycji nalewa wodę do szklanki i wypija. Przenosi się szpagatem na podłogę i nieporadnie znowu próbuje dostać się na stół. A to wywinie mu się noga, a to uderzy buzią o blat. W końcu zniecierpliwiony stawia na stole krzesło i z miejsca na nie wskakuje.

Zestawia krzesło i stepuje. Nagle potyka się. Na chwilę ratuje go oparcie krzesła, które jednak odjeżdża, a on zwisając jedną nogą na stole, drugą na oparciu, spokojnie przegląda jadłospis. Wybija się do góry, zaczyna żonglować czterema...