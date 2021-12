Odzyskać język

ANNA GOC: Czy nie mamy za dużo słów w języku polskim?

KATARZYNA KŁOSIŃSKA:Ani za dużo, ani za mało – tyle, ile potrzeba. Skoro powstają nowe słowa, to znaczy, że komuś są potrzebne. Bywa tak, że danego wyrazu używa określone środowisko, ale jednocześnie – za sprawą internetu – przenika on do słownictwa ludzi niekoniecznie interesujących się zjawiskiem, którego dotyczy (tak jest np. z „twarzyzmem” czy „płatkiem śniegu”). W sieci wszystko się miesza ze wszystkim, mamy dostęp do języków różnych środowisk, co sprawia, że przejmujemy słowa, o których jeszcze do niedawna nie mieliśmy pojęcia.

Nie wszystkie zmiany w języku są jednak akceptowalne.

Oczywiście, nie wszystko, co się pojawia w języku, lubimy i akceptujemy. Ja na przykład chyba nigdy nie zaakceptuję nowego znaczenia słowa „dedykowany” („Wisiorek dedykowany do tych kolczyków”), ale,...