O prostotę najtrudniej

Dwanaście euro – jeśli tyle macie w kieszeni, możecie zjeść jak król. No, nie taki w koronie i gronostajach, tylko jak król na miarę naszych czasów. Garnitury i szaliki prezydenta Francji są wprawdzie na pierwszy rzut oka skromne, mają jednak klasę właściwą urzędowi, którego monarszy status jest tylko z grubsza przypudrowany egalitarną retoryką. Tyleż ma ona wspólnego z rzeczywistością, ile lico rzeźbionej Marianny, stojącej w każdym merostwie, ma wspólnego z twarzami obywatelek mijanych dziś na ulicach. Braterstwo zaś tyle razy sobie wypisali na tabliczkach, że już go nie starcza do użycia w życiu codziennym.

Z trójcy cnót republikańskich została jedynie wolność – i dlatego gdy p.o. króla Emmanuel Macron w trakcie niedawnego szczytu G20 w Rzymie udał się z żoną do restauracji, mógł nie krępować się drukowanym jadłospisem i zażądał nieujętego w nim makaronu z sosem pomidorowym...