Niech żyje republika!

W Wielkiej Brytanii mowę tronową, wygłaszaną co roku przez monarchę na rozpoczęcie nowej sesji parlamentu, pisze tak naprawdę premier z rządzącej partii. Na karaibskim Barbadosie, a także w tuzinie niepodległych państw, będących kiedyś brytyjskimi koloniami, mowy tronowe w imieniu królowej Elżbiety II wygłaszają jej namiestnicy, gubernatorzy, a piszą je szefowie miejscowych rządów. We wrześniu, gdy mowę tronową na Barbadosie wygłaszała gubernator Sandra Mason, doszło do niecodziennej dość sytuacji. Przemawiając w imieniu królowej, pani gubernator zapowiedziała bowiem zniesienie monarchii.

Ma to nastąpić ostatniego dnia listopada, ale dopiero za rok, gdy Barbados, dawna kolonia brytyjska na Karaibach, świętować będzie 55. rocznicę zdobycia niepodległości. „Nadszedł czas, byśmy na dobre zostawili za sobą kolonialną przeszłość” – odczytała gubernator Sandra Mason w imieniu...