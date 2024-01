Nasz pierwszy naczelny. Ks. Adam Boniecki wspomina Jerzego Turowicza

Jerzy Turowicz zmarł 25 lat temu – nasz pierwszy redaktor naczelny. Mieszkałem długo, jako młody ksiądz, w jego domu. Gdy rano wychodziłem do kościoła, Turowiczowie spali. Myliłby się ten, kto by twierdził, że Jerzy (nie mówię o pani Annie, ta zwykle wstawała wcześniej) spał długo, po prostu nie budził się wcześnie. Długo siedział wieczorem. Najpierw szedł (szli) gdzieś, np., do Piwnicy pod Baranami, na film, wernisaż, koncert czy na jakiejś spotkanie, dopiero po powrocie (to już była noc) zasiadał do czytania prasy z różnych krajów (co wówczas było nie lada wyczynem). Nie tylko czytał (w różnych językach), ale starannie wycinał teksty, które mogły okazać się kiedyś przydatne. Robił to zawsze, spokojnie, starannie. Podpisywał, wkładał do teczek. Nie wiem, do której godziny to trwało, ale wiem, że wyjście wieczorem nie oznaczało zwolnienia z tej conocnej czynności. Teczki z wycinkami zalegały wszystkie wolne miejsca. Uporządkowane, podzielone na działy, przywoływane, kiedy były potrzebne. W książkach nie było aż takiego porządku. Zdarzało się, że prosił mnie o pożyczenie jakiejś, dodając, że gdzieś ją ma, ale nie jest w stanie jej odszukać.

Imponował mi wieloma rzeczami, ale szczególnie – szerokością zainteresowań. Robił wrażenie człowieka, który zawsze ma czas na rozmowę. Zauważyłem jednak, że Turowicz „włącza” różne stopnie zainteresowania. Był rozmówcą błyskotliwie uczestniczącym albo niemal milczącym, wtedy jednak był tak uprzejmym słuchaczem, że brano go za zasłuchanego, choć tak naprawdę był wtedy wyłączonym, obecnym-nieobecnym rozmówcą. Najlepiej było poznać tą fazę po przemiłym uśmiechu.