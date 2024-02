DYNAMICZNY

Nowym szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim ma zostać – w miejsce Ryszarda Legutki – Dominik Tarczyński. Media przychylne partii Jarosława Kaczyńskiego piszą o „zdynamizowaniu działań”, pozostałe twierdzą, że Kaczyński „wdeptał prof. Legutkę w ziemię”. Inny przejaw „zdynamizowania” to trzecie już przesunięcie terminu „kongresu sił patriotycznych” w Katowicach: zamiast w styczniu i lutym – odbędzie się w marcu.

ZMIENNA

W kongresie raczej nie weźmie udziału była posłanka Lewicy, Porozumienia i PiS Monika Pawłowska, uprawniona do objęcia mandatu po skazanym Mariuszu Kamińskim: jak ujawnił Andrzej Stankiewicz, polityczka negocjuje z liderami Trzeciej Drogi, by po powrocie do Sejmu dołączyć do tego ugrupowania.

NAIWNY

Tymczasem w Sejmie „wystarczył e-mail nieistniejącej osoby, fanpejdż z kupionymi lajkami oraz absurdalny pomysł”, by – na skutek prowokacji „Dziennika Gazety Prawnej” – 16 posłów napisało interpelację w sprawie wpisania na listę leków weterynaryjnych nieistniejącego preparatu dla psów rasy shiba inu. W gronie posłów, którzy podpisali dokument, znalazł się m.in. wiceszef MON Paweł Zalewski.