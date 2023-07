ANATEMA

„PSL pokazał swoją prawdziwą twarz” – mówiła po sejmowym głosowaniu nad 800 plus minister rodziny Marlena Maląg. Podwyżka świadczenia przeszła, bo poza ludowcami mało kto miał chęć się jej sprzeciwić.

ALLELUJA

Rodzinną twarz pokazywał w weekend do kamer PiS, organizując piknik w Pułtusku. Do Rodziny Radia Maryja przemówił zaś nazajutrz na Jasnej Górze prezes Kaczyński: „Trzeba słowa, które powtarza ojciec dyrektor: »Alleluja i do przodu«, traktować jako wskazanie, które prowadzić nas będzie do zwycięstwa, wbrew wszystkim grupom na Wschodzie i na Zachodzie”.

AKADEMIA 

Według samego o. Rydzyka, który wystąpił w Radiu Maryja, zagrożenie przychodzi nie z dwóch, a „ze wszystkich stron”. Zakonnik wskazał ratunek: więcej porządnych dziennikarzy. „Dlatego powstała Akademia Kultury Społecznej i ...