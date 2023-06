Wielki sukces

„Grupka politycznych hejterów próbowała zakłócić otwarcie Igrzysk Europejskich” – skomentował w mediach społecznościowych minister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu ds. wspomnianych igrzysk Jacek Sasin po tym, jak w czasie ceremonii został wygwizdany. Z innym fragmentem wpisu, w którym nazwał tę modelowo nieudaną imprezę „wielkim organizacyjnym sukcesem Polski”, Sasin mógłby nawet w Igrzyskach Europejskich wystartować, gdyby stworzono dlań jakąś specjalną dyscyplinę, np. „kuriozalne diagnozy”.

Sukces do przerwy

Wtedy konkurowałby z wcześniejszym o kilka dni występem piłkarza Jana Bednarka. „Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca” – stwierdził reprezentant Polski po przegranym z Mołdawią spotkaniu, w którym grał do samego końca. Polacy do przerwy wygrywali 2:0, ale ostatecznie przegrali 2:3. Mołdawia w rankingu FIFA...