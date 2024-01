Metropolita Sawa uważa, że Ukrainie może grozić kara boska

Przyciśnięty do muru przez media, Sawa przeprosił za swój list – tłumacząc, że była to jedynie „zwyczajowa osobista depesza” – i potępił rosyjski atak na Ukrainę. Bożonarodzeniowe kazanie z warszawskiego soboru św. Marii Magdaleny (podane do wiadomości publicznej przez serwis ekumenizm.pl) dowodzi, że niewiele go tamten błąd nauczył. Intelektualny szpagat metropolity, łączący unię brzeską z rozbiorami, szkoda nawet komentować. Warto wskazać jednak inną historyczną prawidłowość. Upadek I Rzeczypospolitej nie był karą boską za powstanie Kościoła grekokatolickiego, tylko skutkiem imperialistycznej polityki Rosji. I jeśli coś realnie zagraża dzisiaj państwowości ukraińskiej – to nie zmiana kalendarza liturgicznego, tylko agresywna i zbrodnicza polityka Rosji współczesnej.