Metropolita Sawa przeprasza za list do Cyryla i potępia wojnę

Przypomnijmy, że w liście wystosowanym do Cyryla z okazji 14. rocznicy intronizacji metropolita Sawa napisał: „Przez okres Waszej Patriarszej służby, dzięki wysiłkom Waszej Świątobliwości, Rosyjska Cerkiew Prawosławna lśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych”. I dodał: „Wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi, stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie. Jednak moc Boża jest wielka, jest ona niezwyciężona. Głęboko wierzymy, że zło, niszczące boski cerkiewny organizm, zostanie zniszczone przez zwycięzcę śmierci i piekła – Chrystusa”.

4 lutego na oficjalnej stronie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ukazał się podpisany przez Sawę list skierowany do wiernych.

