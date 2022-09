Nowe czasy, nowe nałogi

Uzależnienie od gier trafiło do klasyfikacji chorób WHO. Od 2008 roku liczba osób leczących się z uzależnienia od hazardu wzrosła trzykrotnie. Era powszechnego dostępu do internetu i wszechobecnych ekranów zmieniła też nasze uzależnienia i wymaga nowej, skutecznej profilaktyki.