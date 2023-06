Mancewicz: Marzenia o przesłuchiwaniu są jak marzenia erotyczne Polaków

Podchodząc do zagadnienia czysto psychologicznie, polskie komisje śledcze dają zawsze wiele powodów do radości, przede wszystkim ludziom z kompleksami. Ludziom niesłusznie uważającym się za słabszych intelektualnie, niedouczonym, nieoczytanym bądź pozbawionym elementarnych manier.

Oto każda komisja złożona z polityków bezwstydnie i bez oporów prezentowała, czy może raczej odsłaniała, jakość polskiej edukacji od przedszkola po procesy habilitacyjne. Były to takoż zawsze spektakle demoralizujące naszą znakomitą młodzież, jakość bowiem wypowiedzi bądź procesów myślowych reprezentantów narodu, z tytułami czy bez, musiała skłaniać do tzw. refleksji i zadumy. Do zadawania sobie pytań – pardon – i egzystencjalnych, i metafizycznych, i całkiem praktycznych, czy oto – dajmy na to – warto się uczyć czytać i pisać po polsku i niepolsku bądź trwonić czas na kłopotliwe ćwiczenia z ...