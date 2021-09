Ludzie, nie traćcie czasu

WOJCIECH BONOWICZ: Naprawdę wypijasz dwa, a nawet trzy litry koli dziennie?

KATARZYNA WOLIŃSKA: Tak, i to tej prawdziwej. Cztery lata temu dowiedziałam się, że tylko w ten sposób mogę uzupełnić fosfor, którego mi brakuje.

Czyli kola jest lekarstwem?

KW: Kola, burgery, w ogóle wszystkie fast foody. I jeszcze szynka konserwowa.

SYLWIA STANO: I zupki chińskie.

Ale makaronik czy zawartość tej małej torebki też?

KW: Najlepiej tylko proszek, ale on sam nie smakuje zbyt dobrze. Pewnego dnia przyszedł pan doktor i mówi: „Pani Kasiu, niech pani pije kolę na śniadanie”. Myślę sobie: „Ale wyróżnienie mnie spotkało”. Przez pierwsze dwa, trzy tygodnie to był raj, czułam się jak na wakacjach: kola, fryteczki, ile tylko zechcę. A teraz jak idę do takiej restauracji, to myślę: „Boże,...