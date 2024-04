Liga Mistrzów: księgowi zacierają ręce

Czy po takiej preambule można jeszcze napisać, że zwyciężył futbol? Ci, którzy obserwowali szaloną wymianę ciosów między PSG a Barceloną w paryskim meczu, a następnie patrzyli, jak czerwona kartka dla Araúja odcina prąd gospodarzom w spotkaniu rewanżowym, odpowiedzą pewnie pozytywnie. Podobnie jak ci, którzy widzieli Borussię Dortmund w trzy minuty odwracającą losy rywalizacji z Atlético Madryt. Od pierwszych meczów minął tydzień, ale nawet on – i dramaturgia rewanżów – nie pozwoliły całkiem zapomnieć o pięknych golach z dystansu Phila Fodena, Joški Gvardiola, a zwłaszcza Federica Valverdego podczas zremisowanego 3:3 meczu Real-Manchester City. Tam akurat uwagę publiczności przykuwało trzecie z rzędu starcie trenerów Guardioli i Ancelottiego – rok i dwa lata temu rozstrzyganego dopiero w półfinałach; w Monachium z kolei grający w Bayernie Anglicy Harry Kane i Eric Dier, do niedawna podpory londyńskiego Tottenhamu, triumfowali w starciu z odwiecznym rywalem tej ostatniej drużyny, również pochodzącym z północnej części stolicy Anglii Arsenalem.

„Totgesagte leben länger” (ci, o których się mówi, że umarli, żyją dłużej) – zdanie, które przywołał we wtorkowy wieczór ekspert od piłki niemieckiej Tomasz Urban w kontekście sukcesu spisywanej na straty Borussii, okazało się również aktualne w odniesieniu do Bayernu: fatalna w lidze drużyna z Monachium, prowadzona przez powszechnie krytykowanego Thomasa Tuchela, w rozgrywkach europejskich wykazała się dojrzałością na razie niedostępną piłkarzom Mikela Artety.

Ale zdanie to można odnieść również do Realu: podczas wczorajszego starcia z Manchesterem City goście po jedynym właściwie błędzie defensywy gospodarzy wyszli na prowadzenie, a potem bronili się tyleż skutecznie, co momentami heroicznie, nade wszystko zaś: dojrzale. Cóż z tego, że piłkarze Pepa Guardioli tkali kunsztowne akcje, podczas których piłka krążyła szybko wokół pola karnego Realu; cóż z tego, że Erling Haaland trafił w poprzeczkę, a Kevin De Bruyne przy stanie 1:1 jeszcze raz zdołał się urwać spod opieki obrońców?

W sumie gracze MC oddali aż 33 strzały na bramkę bronioną przez Andrija Łunina: urodzony w bombardowanym dziś przez rosyjskie wojsko Krasnohradzie Ukrainiec, po transferze do Realu w 2018 r. tułający się na wypożyczeniach i nawet ten sezon rozpoczynający jako trzeci golkiper tej drużyny, był bohaterem zarówno pierwszych dziewięćdziesięciu minut, jak i dogrywki, a w końcu rzutów karnych, podczas których obronił strzały Matea Kovačicia i Bernarda Silvy. Bez jego kapitalnej postawy w poprzedniej rundzie, pamiętnych dziewięciu interwencji w bojach z RB Lipsk, tego awansu też by nie było.