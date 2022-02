Liczba tygodnia

O tyle skurczyła się siatka regularnej komunikacji autobusowej w Polsce od 2014 do 2020 r. Osiem lat temu autobusy jeździły na trasach o łącznej długości 788 612 km, spadek wynosi więc ponad 40 proc., a co trzeci usunięty z rozkładów jazdy kilometr to linia o zasięgu regionalnym. W tym samym czasie długość linii kolejowych wzrosła o 182 km.