Kultura w skrócie

Laureatka Literackiej Nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz będzie publikowała książki pisane przez kobiety. Wydawnictwo powinno rozpocząć działalność w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Aleksijewicz jest białoruską dziennikarką i pisarką, kronikarką rozpadu ZSRR. Na podstawie napisanej przez nią w 1997 r. „Czarnobylskiej modlitwy” powstał serial HBO o skutkach wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Ruszyło Stowarzyszenie Unia Literacka. Prezesem został Jacek Dehnel, sekretarzem Zygmunt Miłoszewski. Celem stowarzyszenia jest dbanie o to, by interesy pisarzy były należycie chronione w umowach z wydawcami, redakcjami, bibliotekami i producentami adaptacji, a także lobbowanie na rzecz zmian prawnych polepszających stan branży.

Podczas gdy w Polsce powstaje ich coraz więcej, w USA pomniki są raczej kwestionowane. Trwa debata na temat tego, co jest zabytkiem i kto mo że być jego przedmiotem. Od lat uczestniczy w niej także Krzysztof Wodiczko. Do 10 maja w Parku Madison w Nowym Jorku można oglądać wyświetlane na posągu admirała Davida Glasgowa Farraguta filmy przedstawiające nagrania rozmów z uchodźcami. To reakcja Wodiczki na kryzys uchodźczy, który pozostaje nierozwiązany i wciąż przybiera na sile, zarówno w Europie, jak i w USA.