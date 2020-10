Ksiądz Michał na wojnie

Ksiądz Michał Woźnicki poglądy ma wyraziste. O papieżu Franciszku mówi: „W historii Kościoła byli papieże heretycy”. O ostatnim soborze: „To zamach na Kościół”. O współczesnej mszy: „Trucizna dla katolickiej wiary. Lepiej na nią nie chodzić”. O uchodźcach: „Współcześni Hunowie”. O liberalizmie: „Śmiertelna choroba. Jest grzechem”. O ojcu Rydzyku: „Sieje w Polsce protestantyzm”.

Generał salezjanów wyrzucił go z zakonu. – To zemsta za to, że bronię katolickiej wiary – uważa ks. Michał. Poznańscy salezjanie chcą go usunąć z klasztoru. Gdy odmówił wyprowadzki, poszli do sądu. To bodaj pierwszy w Polsce proces o eksmisję księdza.

KAZANIE O ŻYDACH

„To, co jest nam dzisiaj podane jako dialog, to nie jest dialog w ramach Kościoła katolickiego z Żydami. Tylko dialog Żydów z Żydami. Ci, którzy się nam jawią jako przedstawiciele strony katolickiej, to nie katolicy, to...