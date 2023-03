Ks. Adam Boniecki: Wzgórze Świątynne

Ben-Gvir, od niedawna minister bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa Izrael, odwiedził w styczniu tego roku Wzgórze Świątynne/Haram al-Shafir. Czemu to jest takie ważne? Tak, to miejsce dla Żydów jest święte: tam stały dwie świątynie Izraela i tam ma stanąć kolejna, związana z odkupieniem. Ale dla islamu stojący teraz na Wzgórzu Świątynnym meczet Al-Aksa to trzecie najważniejsze miejsce święte, po Mekce i Medynie.

Izraelska świątynia została zburzona przez Rzymian w roku 70. W jej miejscu kalif Abd al-Malik, po zdobyciu miasta, zbudował (w 691 lub 692 r.) Kopułę Skały. Wielka świątynia muzułmańska do dziś pozostaje pod zarządem islamskiego funduszu powierniczego, co potwierdza zapis traktatu pokojowego z Jordanią z 1994 r. Istnieją ruchy dążące do odbudowy świątyni (czyli zburzenia meczetu), lecz nie wydają się one na razie istotne. Za to dyskusja nad tym, czy trzecia świątynia...