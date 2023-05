Kraj w skrócie

Z WARSZAWY

„Rzeczpospolita nie może sobie pozwolić na to, by obóz patriotyczny te wybory przegrał” – napisał Jarosław Kaczyński w liście do uczestników Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej, dodając, że wygrana „totalnej opozycji” oznaczałaby „koniec Polski”.

PRZEZ MOSKWĘ

Obóz patriotyczny (przypomnijmy) w rozumieniu Kaczyńskiego to formacja oficjalnie zwana Zjednoczoną Prawicą, choć toczona konfliktem między stronnikami lidera PiS a zwolennikami Zbigniewa Ziobry. Jej oponenci z kolei, krytykując szefa MON Mariusza Błaszczaka, „biorą udział w akcji sprzyjającej Moskwie”. „Jestem zmuszony traktować pana jako przedstawiciela Kremla” – powiedział Jarosław Kaczyński do dziennikarza TVN podczas konferencji prasowej pod murem przy granicy z Białorusią, zastrzegając uprzejmie, że to nie jest żadna osobista uwaga. „Bo tylko Kreml chce, żeby ten pan [mówca wskazał na Błaszczaka] przestał być ministrem obrony narodowej”.

DO BERLINA

Czasami jednak w rozważaniach prezesa PiS Moskwa zamienia się w Berlin. W cytowanym już liście pisze, że głównymi przeciwnikami rozwoju Polski są „różne zagraniczne ośrodki, z Berlinem na czele”.