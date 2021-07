Kraj w skrócie

CNOTY NIEWIEŚCIE

O „ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich” mówił „Naszemu Dziennikowi” doradca ministra edukacji dr Paweł Skrzydlewski, narzekając, że „dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie”.

WZÓR CNÓT NIEWIEŚCICH

O pysze, która się przejawia próżnością, nie można oczywiście mówić komentując wystąpienie marszałkini Sejmu Elżbiety Witek podczas wiecu w Otyniu, wypominającej przeciwnikom PiS, że korzystają m.in. z 500 plus: „Bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. Proszę państwa, to jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła”.

WZÓR CNÓT MĘSKICH

„Ks. Boniecki to nie jest Kościół katolicki czy chrześcijański, to jest jakiś Kościół neoprotestancki. Bo to nic wspólnego z 10 przykazaniami Bożymi nie ma” – powiedział z kolei sam min. Przemysław Czarnek Radiu Wrocław, bez żadnych skrupułów mijając się z ósmym przykazaniem.