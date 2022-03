Kościół w skrócie

APEL

„W imię Boże, proszę was, powstrzymajcie tę rzeź!” – apelował Franciszek po niedzielnej modlitwie Anioł Pański, nawiązując do wojny w Ukrainie. Otoczony i bombardowany Mariupol papież nazwał miastem męczeńskim.

PROTEST

Z powodu poparcia, którego udzielili napaści na Ukrainę zwierzchnicy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, czeski ekumenista Pavel Černý wezwał do usunięcia tej wspólnoty ze Światowej Rady Kościołów. Černý jest emerytowanym przewodniczącym ewangelikalnego Kościoła Braci i byłym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Kościołów w Republice Czeskiej.

DYMISJA

Papież dymisjonował 57-letniego bp. Daniela Fernándeza Torresa z Arecibo w Portoryko. Watykan nie podał wyjaśnienia, ale portorykański hierarcha zasłynął ze sprzeciwiania się szczepieniom przeciwko COVID-19 i podpisywania odwołujących się do religii zwolnień dla osób, które nie chciały być szczepione.

BOMBA

W dniu urodzin proboszcza z Caivano koło Neapolu ks. Maurizio Patriciellego przed kościołem parafialnym wybuchła bomba. Ksiądz znany jest z walki o ekologię i krytykowania camorry. W 2017 r. apelował do umierającego we włoskim więzieniu bossa cosa nostry Totò Riiny, by się nawrócił.