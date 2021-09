Kościół w skrócie

SKRUCHA

Kanadyjski episkopat przyznał, że Kościół katolicki był zaangażowany w systemowy proces niszczenia języków, kultury oraz duchowości ludności rdzennej, i za to przeprosił. Biskupi zobowiązali się także do zadośćuczynienia. W latach 1883-1996 z powodu chorób, głodu, zimna i innych przyczyn zmarło co najmniej 4 tys. z ok. 150 tys. indiańskich dzieci odebranych rodzinom i umieszczonych w szkołach z internatem prowadzonych w większości przez Kościół.

ĆWICZENIA

W Krakowie odbył się zorganizowany przez pijarów II Kongres Duchowości Młodych. Poruszano tematy interesujące lub niepokojące tę grupę. Warsztaty „Odrzuceni przez Kościół” poprowadził ks. Jacek Prusak SJ, a „Kościół dla odrzuconych” s. Małgorzata Chmielewska.

OBOWIĄZEK

Od 1 października obywatele, rezydenci, pracownicy i goście Państwa Watykańskiego oraz urzędów Kurii Rzymskiej będą musieli okazywać paszport covidowy. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć wiernych przychodzących jedynie na ceremonie religijne lub środowe audiencje generalne. Zarządzenie w tej sprawie wydał przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello, powołując się na wolę papieża.