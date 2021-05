Kompas z ciszy

Ponad trzydzieści lat temu, sięgając po muzykę dawną, minimalizm i folk, Irena i Vojtěch Havlowie zaczęli rozwijać swój muzyczny język. Od tego czasu ich kraj zmienił ustrój i granice, przemijały mody, a oni sami bywali i w centrum wydarzeń, i na bocznym torze. Nigdy jednak nie zeszli z kursu. Wydana właśnie kompilacja „Melodies In The Sand” stanowi świetną okazję, by pójść za nimi tą niezwykłą drogą.

Poznali się na studiach w Pradze. Nie zwlekali z decyzją, by wspólnie grać i wspólnie żyć. Była pierwsza połowa lat 80., kiedy ona przyjęła nazwisko młodego absolwenta konserwatorium muzycznego, godząc się tym samym na drobne nieprzyjemności.

– Kilkakrotnie zdarzało się, że ktoś chciał odwołać nasz występ, bo na plakacie napisano „Havlowie” – wspomina kompozytor Vojtěch Havel. – Nie było lepiej, gdy byliśmy podpisani „I.V. Havlowie”, bo to kojarzyło się ludziom...