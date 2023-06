Kobiety, które ośmieliły się rzeźbić

Claudel to postać legendarna. Jej dzieje zdają się potwierdzać stworzone w dobie romantyzmu, ale nadal żywe wyobrażenia o życiu artysty, które powinno przebiegać według dość prostego wzorca: odkryty wcześnie talent, niespełnione nadzieje, niezrozumienie i niedocenianie, tragiczna miłość, choroba, wreszcie śmierć. I sława przychodząca po latach zapomnienia. W rzeczywistości życie większości artystek i artystów wyglądało inaczej, jednak losy Camille można tak opisać. Co więcej: do jej czasów były to opowieści o mężczyznach. Kobiety pojawiają się w nich jako modelki, przyjaciółki, kochanki, czasem żony. Claudel była modelką. Była kochanką. Chciała być żoną, jednak przede wszystkim artystką.

Wiek dojrzały

Rodzi się w 1864 r. w niewielkiej miejscowości Fère-en-Tardenois. Podejmuje naukę w paryskiej Académie Colarossi, jednej z nielicznych szkół artystycznych dostępnych w ...