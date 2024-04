Koalicja 15 października kontra Kamiński. Na razie remis

Były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński nie schodzi z czołówek mediów. Teraz powodem nie są jego próby dostania się szturmem do gmachu Sejmu, ale peregrynacje związane z pracą komisji śledczych. Kamiński zapewne będzie jednym z kluczowych świadków komisji śledczej ds. Pegasusa. To on bowiem, jako nadzorca służb specjalnych w latach 2015-23, jest głównym odpowiedzialnym za zastosowanie tego programu do inwigilacji. Jak wskazuje coraz więcej przesłanek, był on nadużywany do inwigilacji przeciwników politycznych rządu PiS.