Kijów: koncert w intencji zamknięcia nieba

Orkiestra symfoniczna Kyiv-Classic rozpoczęła koncert na kijowskim Majdanie Niepodległości od hymnu Ukrainy. Do wybuchu wojny w orkiestrze było do siedemdziesięciu wykonawców, ale tego dnia grała mniej więcej jedna trzecia. Dyrygent Herman Makarenko wyjaśnił, że nieobecni służą w regularnej armii, obronie terytorialnej albo musieli wywieźć rodziny w bezpieczne miejsce i nie zdążyli wrócić do stolicy. Koncert był wezwaniem do zamknięcia nieba nad Ukrainą. To właśnie w powietrzu Rosja ma największą przewagę.

Władze z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele nieustannie apelują do państw NATO, by wprowadziły nad Ukrainą strefę zakazu lotów. Symboliczne, że koncert rozpoczął się niedługo po tym, jak w Kijowie zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed możliwym nalotem lub atakiem rakietowym, a ukraińska obrona przeciwlotnicza próbowała zestrzelić latające nad miastem cele.

