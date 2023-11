Kiedy przyjdą pierwsze pieniądze z KPO? Termin nie ma związku z wyborami

Gdyby rząd Morawieckiego wynegocjował z Komisją Europejską treść „zwykłego” KPO (blisko 35 mld euro w dotacjach oraz tanich pożyczkach) przed końcem 2021 roku, to Polska – bez wstępnych warunków praworządnościowych – dostałaby 13 proc. KPO w formie zaliczki. Jednak prawo do prefinansowania Polsce przepadło, a przyszły rząd Donalda Tuska odziedziczy po Morawieckim kłopot z wszystkimi wypłatami zablokowanymi przez „kamienie milowe”. Nie obejmują one wszystkich problemów praworządności, bo nie dotyczą m.in. Trybunału Konstytucyjnego, KRS i tylko pośrednio dotyczą tzw. neosędziów. Ale problemem są kwestie związane z systemem dyscyplinarnym dla sędziów.

Ile znaczy „efekt Tuska”

Publiczne zapowiedzi dobiegające z Polski – o tym, że KPO będzie można bardzo szybko odmrozić po wygraniu wyborów przez demokratyczną opozycję lub po objęciu rządów przez Tuska – wywoływały w Brukseli pewną konfuzję. Jeśli prezydent Duda będzie wetować zmiany legislacyjne skrojone pod KPO, droga do wypłat będzie się komplikować. Wymagane zmiany w stanie prawnym w Polsce, by choćby drogą okrężną wypełnić warunki z KPO, mogą sporo potrwać. Z kolei renegocjacja polskich „kamieni milowych” (sprowokowana prezydenckim wetem) bądź zbyt swobodne podejście do przyszłej oceny ich wdrożenia przez Polskę podkopałyby wiarygodność Brukseli w jej praworządnościowych sporach z rządem Viktora Orbána.