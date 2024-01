Kaplica Sykstyńska: kto poprawił Michała Anioła?

Pierwsza msza w kaplicy wzniesionej za Sykstusa IV została odprawiona w 1483 r. – ściany Kaplicy Sykstyńskiej ozdobili malowidłami tacy artyści jak Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Pietro Perugino, czy Cosimo Rosselli. W XVI wieku jednak dodane zostały freski wykonane przez Michała Anioła Buonarrotiego, i to właśnie ta część dekoracji stała się najsłynniejszym elementem kaplicy: to malowidła na sklepieniu (1508-1512) oraz Sąd Ostateczny na ścianie (1536-1541). W wyniku ich kompleksowej renowacji w latach 1980-1994 zupełnie zmieniły się ich kolorystyka i modelunek, co wciąż wywołuje dyskusje wśród ekspertów. Jedni twierdzą, że wreszcie przywrócono oryginalny wygląd fresków, inni – że zostały one częściowo zniszczone.

Sztuka Powszechnie Nieznana to autorski cykl Magdaleny Łanuszki w Podkaście Tygodnika Powszechnego. W odcinku specjalnym nasza autorka, doktor historii sztuki, mediewistka i pasjonatka sztuki średniowiecznej, zaprasza do wysłuchania opowieści o kontrowersjach związanych z renowacją fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.

