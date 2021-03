Jesteśmy łatwopalni

Przed kilkoma tygodniami umarł Krzysztof Kowalewski. Kiedy dzisiaj słyszy się z ekranu jego tubalny głos, mrówki – oraz muchy – wędrują po plecach. Bo scena, o której mowa, jest w filmie „Zabij to i wyjedź z tego miasta” najbardziej osobista. Dzieje się w szpitalu podczas sekcji zwłok matki reżysera. Mariusz Wilczyński obnaża tu skandal śmierci, jej nieprzyzwoitość i absurd. A także nasz wieczny wobec niej niedoczas.

Co więcej, podczas zszywania ciała kobiety, od łona w górę, bohaterowie gwarzą sobie o różnych gatunkach much i o czasach dzieciństwa, sama zaś animacja i jej styl (chropawy, brudny, odręczny) również staje się rodzajem zszywania – naśladuje kapryśną pracę pamięci albo snu. W ten sposób artysta wpuszcza nas do swojego uniwersum, otwiera przed nami kolejne szkatułki i odsłania kolejne rany, ale zachęca też do używania własnych narzędzi. Własnych igieł i nici.

