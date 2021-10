Jesień roślin

Artur Zagajewski: – Proszę spojrzeć na te antocyjany, karotenoidy i ksantofile! Na te rubiny, miedzie i złoto. Co za kolory, co za jesień!

Idzie szybko, wystukując butami rytm o betonowe ścieżki Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Mija narodową kolekcję odmian uprawnych róż (ponad tysiąc taksonów). Mija ekipę telewizyjną, z którą właśnie się pożegnał (operatorzy wbijają zęby w żółte i twarde owoce pigwowca, potakując, że dobre). Mija swój rower (ural należący wcześniej do jego dziadka, rocznik ’68, koła – 28 cali). – Proszę sobie wyobrazić, że jadąc na nim do ogrodu wczesną wiosną wyczuwam azalie pontyjskie z odległości nawet pięciuset metrów. Czyż to nie wspaniałe?

1 Wchodzi między jesienne krzewy róż, odsłania pąki, delikatnie dotyka, prawie tańczy. Ekipa filmowa z pigwowcami w tle obserwuje. – Róże, proszę państwa. A przepraszam,...