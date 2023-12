Jak radzić sobie z uczuciami? Polecamy książki dla najmłodszych

Kiedy wszystko jest dziwne

Pierwszą przygodą są niezwykłe prace Élodie Bouédec, ilustratorki regularnie publikującej we francuskiej prasie. Ta książeczka to jej pierwszy album dla dzieci. Zainspirowana techniką filmu animowanego, Bouédec – jak wyjaśnia wydawca – rysuje drobnymi narzędziami na piasku barwionym czarnym tuszem, który rozsypuje na jasnym stoliku. Następnie swoje prace fotografuje, a uzyskany obraz koloruje na komputerze. Druga przygoda to zmagania z dziwnymi snami i zmysłowymi wrażeniami: bohaterce książeczki zdaje się, że przedmioty wokół niej zmieniają kształty i rozmiary, a ona sama raz jest ogromna, a potem znów malutka, mniejsza od białego królika. Tak, to opowieść inspirowana „Alicją w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla, ale też odpowiedź na dziecięce lęki i koszmary. Autorki przekonują, że czasem nastrój poprawia nam po prostu świadomość, że ktoś doświadcza świata w sposób podobny do naszego.

Monika Ochędowska

W moim małym świecie, Sandrine Bonini, Élodie Bouédec, przeł. Joanna Kuhn, NoBell 2023

Z życia nastolatki

Najlepsza przyjaciółka nagle zaczyna traktować cię jak powietrze i szkolne przerwy spędza z „koniarami”, twoimi odwiecznymi wrogami. Do tego ukochana ciotka, z którą dzielisz artystyczne pasje, trafia do szpitala z powodu tajemniczej choroby zwanej depresją. Dlaczego niektórzy dorośli się z tego śmieją, a inni nie chcą o tym rozmawiać? Jakby jeszcze było mało – jedni chłopcy uparcie traktują cię jak powietrze, a inni łażą za tobą krok w krok i nie dają spokoju. Z takimi (i wieloma innymi) problemami zmaga się dwunastoletnia Humla Hansson, z czego relację zdaje w swoim dzienniku. Ester Eriksson i Kristinie Sigunsdotter, laureatkom prestiżowej szwedzkiej Nagrody Augusta, udało się nie tylko wejść w zagmatwany świat współczesnej, wrażliwej nastolatki, ale również znaleźć zrozumiały dla innych język, aby go opisać. Przy okazji – wyrazy uznania dla polskiej tłumaczki.

Michał Sowiński

Sekrety Humli Hansson, Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson, przeł. Agnieszka Stróżyk, Zakamarki 2023

W stronę horyzontu

Każdy smok w dzień swoich dwusetnych urodzin opuszcza domowe ognisko. Wtedy dostaje od rodziców swój pierwszy skarb oraz górę na własność. Smok z książeczki francuskiego filozofa i ilustratora – mimo bogactwa i ogromnej przestrzeni, którą posiada do dyspozycji – czuje się jednocześnie „przeraźliwie wolny”, ale też okrutnie samotny i przygnębiony. Spędzi wiele dni w tym stanie, zanim zacznie szukać sposobów na pokonanie chandry. „Uciążliwy skarb” to subtelna, przejmująca opowieść dla młodszych nastolatków, metaforycznie ilustrująca kryzysy dorastania, wiążące się nierzadko z traceniem bliskich i przyjaciół, którzy w pewnym momencie idą własnymi drogami. Warto pamiętać, uczy Derouren, że dokądkolwiek zmierzamy, jesteśmy na właściwym kursie.

Monika Ochędowska

Uciążliwy skarb, Maxime Derouen, przeł. Beata Huet, NoBell 2023

Gdzie się podział dziadek?!

Dziadek miał trudny charakterek. Często się złościł i od dawna nie był zbyt sympatyczny dla otoczenia. Prawdopodobnie dlatego, że miał dosyć bólu towarzyszącego przewlekłej chorobie, która nie chciała odpuścić. Z czasem wszyscy zaczęli mieć już trochę dość humorów dziadka i zaczęli szukać wymówek, żeby tylko nie odwiedzać go w szpitalu. Wszyscy poza wnuczkiem Gottfridem, bohaterem ostatniej książki Ulfa Starka, wydanej już po śmierci szwedzkiego pisarza. Słodko-gorzka opowieść o niełatwych rodzinnych relacjach, miłości i próbie międzypokoleniowego porozumienia. Powiem wprost: wyciskacz łez, w sam raz na ciemne grudniowe wieczory. Autorką ilustracji jest Kitty Crowther, laureatka nagrody ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). Dorośli docenią arcydzielny przekład, dający sporo frajdy podczas czytania na głos albo na głosy.

Monika Ochędowska

Uciekinierzy, Ulf Stark, Kitty Crowther, przeł. Katarzyna Skalska, Zakamarki 2023