Izrael: dwa państwa zamiast jednego

Mija 30. tydzień protestów przeciw reformie sądownictwa, prowadzonej przez rząd Netanjahu: Izrael dotarł do najbardziej krytycznego momentu w 75-letniej historii. To już nie kryzys polityczny, lecz egzystencjalny: czy Izrael pozostanie blisko­wschodnią demokracją, czy wkroczy na drogę reżimów antydemokratycznych?

Najbardziej prawicowy i ultraortodoksyjny rząd, jaki miało to państwo, podjął wiele kroków, by zmienić jego kształt. Największy sprzeciw budzi reforma sądów, która weszła w kluczowy etap: ­Kneset uchwalił prawo, które utrudnia, a nawet uniemożliwia krytyczne odniesienie się Sądu Najwyższego do decyzji rządu i parlamentu. Teraz możliwe będzie np. nominowanie na ważne funkcje osób prawomocnie skazanych – jest to w interesie wielu polityków prawicy i samego premiera. Równolegle rząd przesuwa setki milionów szekli na wspieranie ultraortodoksów i rozbudowę osiedli na...