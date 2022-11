Inflacja w Polsce: dobre i złe wiadomości

Dwóch informacji, które podał dziś GUS, nie powinno się interpretować osobno. Zacznijmy od tej dobrej – inflacja zaczyna wreszcie hamować. W listopadzie, w porównaniu z przedostatnim miesiącem zeszłego roku, wzrost cen towarów i usług w polskiej gospodarce wyniósł 17,4 proc. W październiku mieliśmy do czynienia z inflacją na poziomie aż 17,9 proc. W ciągu jednego zaledwie miesiąca skok cen spowolnił więc o pół punktu procentowego (gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że mowa na razie o wstępnym odczycie, ale wcześniejsze zwykle nie odbiegały znacząco od ostatecznych wyników). To pierwsze od blisko dwóch lat dane o inflacji z wartościami na minusie, a do tego za okres, w którym hamowania nie można wytłumaczyć zjawiskami i wydarzeniami gospodarczymi o charakterze incydentalnym – choćby wprowadzeniem tarcz antyinflacyjnych, które na krótko dały podobny efekt na początku bieżącego roku....