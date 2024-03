Inflacja w marcu wyniosła 1,9 proc. Wróciliśmy z dalekiej podróży i nie wiemy tylko, na jak długo

Spodziewając się jeszcze większych wahań, będą w rezultacie nakręcać oczekiwania inflacyjne, a wtedy wzrost cen w gospodarce staje się niejako samospełniającą się przepowiednią. Inflacja na poziomie około 2,5 proc. powinna utrzymywać się nie jeden miesiąc, nawet nie kwartał. Zgodnie z regułami współczesnej polityki monetarnej gra toczy się o to, by utrzymać ją w ryzach wyznaczonych przez bank centralny przez co najmniej półtora roku.

Na razie szanse na dłuższe ustabilizowanie cen nie są zbyt duże. Prawdę powiedziawszy: są bliskie zeru. Już 1 kwietnia zniknie zerowa stawka VAT na część towarów spożywczych, które dotychczas były objęte wprowadzoną jeszcze przez rząd PiS tarczą antyinflacyjną. W drugiej połowie roku niemal pewne są podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Niepewność utrzymuje się także na rynkach surowcowych i paliwowych, choć w tym przypadku na korzyść polskich konsumentów gra umocnienie złotego do dolara, za który polskie firmy kupują m.in. drożejącą ropę naftową.

Dlatego najbardziej wojowniczo usposobieni członkowie RPP uważają, że kierowany przez Adama Glapińskiego bank centralny powinien jak najszybciej podnieść stopy procentowe - i to nawet powyżej 7 proc. Ostatni raz zrobił to jeszcze we wrześniu 2022 r., gdy stopa referencyjna NBP wzrosła z 6,5 do 6,75 proc. Potem bank centralny decydował się już na obniżki. Wedle części ekonomistów i komentatorów były to działania, które miały wesprzeć bliski prezesowi obóz obóz prawicy w walce o reelekcję. Między innymi za to rządząca koalicja chce postawić teraz Glapińskiego przez Trybunałem Stanu.