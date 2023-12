I znów do kresu nocy: czy ostatnie spektakle Klaty naprawdę są wybitne

Na takie sugestie Klata w „Śnie nocy letniej” też wydaje się odpowiadać negatywnie. W najżywiej komentowanych i dyskutowanych scenach przedstawienia, związanych z wątkiem trupy rzemieślników wystawiających „żałosną krotochwilę o Piramie i Tyzbe”, reżyser doprowadza do absurdu i parodiuje metody pracy, etykę i język proponowany przez teatr nazywany dziś „demokratycznym”, „horyzontalnym” czy „równościowym”. Ta satyra na rzemieślników została już przyjęta z entuzjazmem przez osoby niechętne procesom „progresywnym”.

Mnie wydaje się ona dużo bardziej problematyczna i obosieczna. Bo jeśli nawet jest przedstawiona jako przeciwieństwo umieszczonego w centrum sceny teatru okrucieństwa i poniżenia, to nie jest takie pewne, czy ta opozycja da się opisać jako relacja złudnej utopii i „prawdy” o brutalności świata. Jeśli teatr rzemieślników jest fałszywy i śmieszny, bo uznaje się go za oderwany od rzeczywistości, to teatr okrucieństwa i pożądania, choć usiłuje przekonać, że ma z rzeczywistością więcej wspólnego, wydaje się nawet bardziej zamknięty we własnych fantazjach, projekcjach i cytatach, do których nieustannie się odwołuje. Gdy ten pierwszy – może naiwnie i przesadnie to demonstrując – usiłuje jednak dokonać jakiejś zmiany, drugi cytuje sam siebie i własnych mistrzów, zamieniając się powoli w muzeum dawnej chwały. To raczej bliska Szekspirowskiej (i Barańczakowej) parodia „wielkiego teatru uczuć”, z aktorami zgrywającymi się niemiłosiernie w scenach uniesienia.

I to właśnie z kokonu takiego teatru (a może i wszystkich innych, w ramach tego „Snu” przywołanych) wyzwalają się aktorzy grający Pirama i Tyzbe, gdy rozcinają ogromne kostiumy z nawiniętej na ciało folii i wychodzą z tych kokonów w swoich własnych osobach. Wygląda na to, że to właśnie naiwny, ale usiłujący jednak przebić się przez niemożność nowy teatr „równościowy” zdołał ich doprowadzić do tego aktu, którego nie są w stanie spełnić uwięzieni w kostiumach aktorzy teatru okrucieństwa.

Przypuszczenie, że śmiech z teatru rzemieślników jest w tym przedstawieniu tylko powierzchowną warstwą, pod którą rozgrywa się autentyczny dramat wyczerpania, potwierdza może najmocniej finałowe przebudzenie z poznańskiego „Snu nocy letniej”. Jeden z trzech występujących w tej wersji Puków (Łukasz Schmidt) wygłasza Szekspirowski epilog kończący się prośbą o brawa, po czym sam zaczyna je bić. Publiczność się dołącza, ale gdy Puk klaszcze ciągle i ciągle wykrzykuje „Brawo! Brawo!”, nikt zaś do ukłonów nie wychodzi, oklaski widzów cichną. Ale Puk nie przestaje klaskać i wołać, stając się coraz bardziej tragikomiczną (i znów – stereotypową!) postacią rozpaczającego klauna. Trwa to jednak tak długo, że nawet ten obraz blaknie i koniec końców pozostaje tylko niemoc przerwania teatralnego mechanizmu. Ostatnia deska ratunku, jedyny – nawet jeśli dręczący – punkt oparcia. Przedstawienie musi trwać.

I trwać będzie. Gdy gasną w końcu światła sceny i cichnie Puk, na widowni – jak gdyby nigdy nic – rozlegają się oklaski. I aktorzy do ukłonów wychodzą, jak gdyby nigdy nic.

Narodowy teatr śmierci

„Nic” to kluczowe słowo „Wyzwolenia” Wyspiańskiego, które Klata przygotował na inaugurację otwartego po przebudowie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jego premiera miała miejsce 14 października 2023 – dzień przed wyborami. Pierwsze niepremierowe pokazy odbyły się niemal miesiąc później, około Święta Niepodległości. Mnie udało się do Gdańska dotrzeć dopiero na grudniowy set – w ostatni weekend rządów PiS. Wyliczam te daty, bo nie mam wątpliwości, że okoliczności, w jakich oglądane jest przedstawienie, wpływają na jego odbiór i interpretację.

Reżyser przygotował niezwykle spójną, zwartą i zarazem oszczędną inscenizację dramatu Wyspiańskiego. Ogromną rolę w jej wykreowaniu odegrali współpracownicy Klaty: scenograf Mirek Kaczmarek, choreograf Maćko Prusak i autor wideo Natan Berkowicz. Dawno nie widziałem tak konsekwentnej i precyzyjnej kompozycji scenograficzno-choreograficzno-obrazowej, jak ta, którą stworzyli.

Wielka, uruchomiona przestrzeń sceny i wprowadzane na nią elementy grają, tańczą i wywołują silne afekty niemal tak samo jak działające na scenie 21 osób wciśniętych w brudnobiałe obcisłe kostiumy z kapturami zasłaniającymi włosy. Gdy widzimy je po raz pierwszy, sprawiają wrażenie, jakby dopiero mozolnie uczyły się panowania nad swoimi ciałami i głosami. Ich kostiumy są na stopach, rękach, piersiach i genitaliach pomazane brudnokrwistą farbą, nadającą ubranym w nie postaciom znamion trupich. A że biel i czerwień to też barwy narodowe, w zespole aktorskim gdańskiego przedstawienia z łatwością widzi się ofiary wydobyte z któregoś z polskich grobów, jakieś kolejne rodzime zombie i upiory. Nowiutki, lśniący z zewnątrz szkłem i złotem budynek Wybrzeża, we wnętrzu okazuje się narodowym teatrem śmierci.