Gala Nagrody Conrada. Dziś poznamy laureatkę [oglądaj transmisję]

Dorota Brauntsch, Joanna Gierak-Onoszko, Barbara Klicka, Dorota Kotas, Urszula Zajączkowska – to debiutantki w dziedzinie prozy literackiej z 2019 roku, które zostały nominowane do tegorocznej Nagrody Conrada. Nagrodę przyznają czytelniczki i czytelnicy wspólnie z kapitułą nagrody. Kto otrzyma dziś statuetkę, 30 tysięcy złotych i pobyt rezydencjalny w Krakowie?

Pierwsza z nominowanych Dorota Brauntsch to absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Duńskiej Szkoły Mediów i Dziennikarstwa w Aarhus. Jej debiutanckie Domy bezdomne wydane przez Dowody na Istnienie zostały nominowane w konkursie na najlepszą książkę reporterską 2019 roku na V Festiwalu Reportażu w Lublinie. Joanna Gierak-Onoszko jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. Zajmuje się bohaterami drugiego planu. 27 śmierci Toby’ego Obeda to jej debiut książkowy wydany przez Dowody na Istnienie, owoc dwóch lat spędzonych w Kanadzie. Książka została nominowana do wielu nagród, m.in. znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Barbara Klicka to poetka, dramaturżka, scenarzystka, animatorka kultury i redaktorka. W 2019 roku nakładem Wydawnictwa W.A.B. ukazała się jej debiutancka powieść Zdrój. Dorota Kotas studiowała socjologię stosowaną oraz antropologię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także specjalizację z animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. Za swoją debiutancką powieść Pustostany opublikowana przez Niebieską Studnię otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia. Ostatnia z nominowanych – Urszula Zajączkowska – to poetka, botaniczka, artystka wizualna i muzyk, a także adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie. W 2019 nakładem Wydawnictwa Marginesy ukazała się jej książka Patyki, badyle nominowana do Paszportu „Polityki” i wyróżniona Nagrodą Literacką Gdynia w kategorii „esej”.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Conrada to: Liliana Hermetz za książkę Alicyjka (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za książkę Dom z witrażem (Znak Literanova 2016), Anna Cieplak za książkę Ma być czysto (Krytyka Polityczna 2017), Weronika Gogola za książkę Po trochu (Książkowe Klimaty 2018) i Olga Hund za książkę Psy ras drobnych (Korporacja Ha!art 2019).

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Galę poprowadzi Agnieszka Szydłowska.

