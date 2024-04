Dlaczego rE-medium jest dystrybucją systemu Drupal? Co stało za wyborem tego systemu?

Zdecydowaliśmy się na wybór Drupala ze względu na jego bezpieczeństwo, dużą liczbę bezpłatnych modułów, wydajność systemu przy dużej liczbie danych oraz architekturę dającą ogromne możliwości rozbudowy i integracji.

Czy wszystkie moduły Drupala są bezpłatne?

Tak. Aczkolwiek niektóre funkcjonalności rE-medium mogą wymagać podpisania umów z zewnętrznymi operatorami, np. do realizowania płatności. Wydawca może jednak nie korzystać z tych funkcjonalności, lub z udziałem własnego zespołu deweloperskiego zastąpić je integracją z innymi rozwiązaniami.

Co z aktualizacjami Drupala?

Wydawca ma możliwość samodzielnego aktualizowania Drupala oraz modułów i powinien mieć własny zespół dbający o utrzymanie systemu, zwłaszcza w przypadku aktualizacji bezpieczeństwa.

Czy oferujecie wdrożenie rE-medium?

Nie oferujemy wdrożenia narzędzia.

Ile może kosztować wdrożenie?

Koszty wdrożenia rE-medium zależne są od zasobów Państwa organizacji. Wiążą się one przede wszystkim z obsługą deweloperską oraz przygotowaniem front-endu strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, w ramach którego będziemy w stanie udzielić więcej informacji, poznając Państwa organizację.

Czy zapewniacie wsparcie techniczne po przekazaniu rE-medium?

Nie zapewniamy wsparcia technicznego po przekazaniu rE-medium, nie wykluczamy jednak form współpracy na zasadzie wzajemnego wsparcia. Do rozmowy o takiej współpracy zapraszamy poprzez kontakt bezpośredni.

Czy rE-medium ma _________ funkcjonalność?

Lista funkcjonalności rE-medium jest dostępna w dokumentacji technicznej udostępnianej po podpisaniu listu intencyjnego przez beneficjentów projektu. Jeśli w CMS brakuje jakiejś funkcjonalności, beneficjent ma możliwość samodzielnej rozbudowy o własny kod lub o istniejące moduły Drupala.

Z czym wiąże się pozyskanie narzędzia do strony formalnej?

Wydawcy zainteresowani pozyskaniem narzędzia w pierwszej kolejności zobowiązani są złożyć list intencyjny. Po jego przedłożeniu udostępniamy dokumentację techniczną narzędzia oraz środowisko demo. Po podjęciu decyzji o wdrożeniu rE-medium, beneficjenci zobowiązani są do podpisania regulaminu oraz porozumienia, ustalających warunki przekazania i korzystania z narzędzia. W celu zapoznania się z treścią dokumentów prosimy o kontakt na adres beneficjent@tygodnkpowszechny.pl

Co otrzymam po podpisaniu umowy licencyjnej?

Dostęp do kodu źródłowego i/lub repozytorium GIT, manual dla użytkowników "Przewodnik po rE-medium" (wersja polska), dokumentację techniczną dla deweloperów wdrażających system (wersja angielska) oraz środowisko demo systemu umożliwiające lepsze poznanie jego funkcjonalności.

Czy mogę dostać dostęp do kodu przed decyzją o wdrożeniu/podpisaniem porozumienia?

Przed podpisaniem porozumienia nie udostępniamy kodu, udostępniamy natomiast dokumentację techniczną umożliwiającą deweloperom zapoznanie się z narzędziem i ocenę czasu oraz nakładu pracy niezbędnych do wdrożenia.

Czy mogę dostać dostęp do środowiska demo przed podpisaniem porozumienia?

Tak, stworzyliśmy środowisko demo, do którego możemy przyznać 7-dniowy dostęp. Jest to zamknięty system, po którym można samodzielnie się poruszać i sprawdzić funkcjonalności narzędzia.

Czy mogę dostosować narzędzie do swoich potrzeb?

Tak. Nie zobowiązujemy beneficjentów rE-medium do wykorzystywania wszystkich modułów dostępnych w przekazanej paczce i nie ingerujemy w modyfikacje i dodanie kolejnych komponentów do narzędzia, o ile są wykorzystywane zgodnie z celami określonymi w porozumieniu.

Gdzie mogę hostować rE-medium?

rE-medium można hostować na dowolnym hostingu wspierającym Drupala, zgodnie z jego wymaganiami. Każdy wydawca powinien jednak dostosować opcje hostingowe do swoich wymagań pod kątem dostarczanych funkcjonalności, bezpieczeństwa czy wydajności związanej ze spodziewanym ruchem. My rekomendujemy korzystanie z dedykowanych dla Drupala rozwiązań, takich jak Acquia, Pantheon czy Platform.sh - dostarczają one nie tylko hosting, ale i dodatkowe narzędzia związane z bezpieczeństwem, wydajnością, czy też mechanizmy przydatne podczas developmentu rozwiązania.

Czy oferujecie rE-medium w formie SaaS (Software as a Service)?

Nie mamy takich planów.

Czy dajecie gwarancję?

Narzędzie jest dostarczane w formie “as is”, to znaczy udzielamy licencji na zbudowane przez nas mechanizmy, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, brak działania czy wszelkie pośrednie i bezpośrednie konsekwencje użytkowania oprogramowania.

Co dostanę w “paczce”, a co muszę zrobić sam?

Paczka rE-medium zawiera:

Drupal core (Drupal 10);

Zestaw modułów z ekosystemu Drupala, rozszerzających funkcjonalności;

Zestaw customowych modułów;

Theme administracyjny (Gin);

Uproszczony theme front-endowy (zawierający najbardziej podstawowe schematy, nie gotowy do wdrożenia produkcyjnego);

Zestaw konfiguracji dostarczających strukturę dla contentu, taksonomii, użytkowników, formatów wyświetlania, widoków, workflowów, stron i innych funkcjonalności;

Środowisko demo narzędzia.

Część kodu dostarczana jest bezpośrednio w naszej paczce, a część (core i moduły Drupala) instaluje się jako zależności composera.

Co nie jest zawarte w paczce?

Gotowy do użycia motyw front-endowy: Każdy wydawca ma unikalne wymagania, co sprawia, że trudno jest zaoferować motyw pasujący wszystkim. Wydawcy muszą zaprojektować swój własny projekt UX dla frontu strony internetowej i stworzyć własny motyw front-endowy na bazie tego projektu. Jednakże, rE-medium dostarcza bazowy motyw, który oferuje najprostsze możliwe stylizacje, wraz z niektórymi elementami wielokrotnego użytku, jak skrypty i szablony dla nowego motywu.

Narzędzia Migracyjne: Różnorodne potrzeby wydawców wymagają różnych narzędzi do migracji treści i użytkowników, więc proces migracji będzie się różnił wśród użytkowników rE-medium. Drupal oferuje szeroki zakres przewodników i modułów migracyjnych, wspierających ten proces. Narzędzia i podejścia mogą bardzo się różnić, w zależności od źródła danych (z najprostszym będącym migracją z innej instancji Drupal) oraz struktury danych do zaimportowania. Społeczność Drupal oferuje liczne narzędzia do pomocy w migracji, ale wszystkie podejścia wymagają pewnego poziomu technicznej wiedzy o Drupalu, w tym dogłębnego zrozumienia źródła danych i jego struktury.

Moduły inne niż te wymienione: Zestaw modułów Drupal zawartych w rE-medium został starannie wyselekcjonowany, aby spełniać cele projektu, spośród puli ponad 40,000 dostępnych modułów. Chociaż powinien być dość uniwersalny dla wielu wydawców mediów, może nie spełniać wszystkich potencjalnych wymagań. Wydawcy mają możliwość rozszerzenia swojej instancji rE-medium poprzez instalowanie dodatkowych modułów Drupal lub tworzenie własnych modułów dostosowanych do ich potrzeb.

Umowy z systemami stron trzecich: Chociaż rE-medium jest zaprojektowane do integracji z różnymi zewnętrznymi systemami, oferując gotowe do użycia konfiguracje i interfejsy, korzystanie z tych systemów może wymagać umów lub licencji od tych stron

Infrastruktura serwerowa: Uruchomienie tego oprogramowania wymaga infrastruktury serwerowej. Wybór i zapewnienie infrastruktury leżą w gestii każdego wydawcy.

Narzędzia Deweloperskie: Oprócz narzędzi wbudowanych w Drupal, nie jest dostarczany żaden dodatkowy zestaw narzędzi, ponieważ są one często dostosowywane dla każdego programisty lub zespołu programistycznego.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami na adres beneficjent@tygodnikpowszechny.pl