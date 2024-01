Podstawowe informacje i wymagania

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o systemie rE-medium. Informacje te stanowią jedynie zarys, pozwalający na zapoznanie się z narzędziem i nie pokrywają w szczegółach wszystkich jego funkcjonalności i wymagań. Bardziej szczegółowe informacje zostaną udostępnione w dokumentacji systemu.

Czym jest rE-medium?

Podstawowe informacje

rE-medium to profesjonalny CMS (Content Management System) dla wydawców, zbudowany jako dystrybucja systemu Drupal 10. Oznacza to, że w jedno oprogramowanie zebraliśmy ponad 200 różnych modułów dostępnych dla Drupala i zintegrowaliśmy je ze sobą, tworząc narzędzie odpowiednie dla mediów udostępniających treści w internecie, a w szczególności łączących internet z wydaniem drukowanym.

Sam Drupal, jest bezpłatnym systemem CMS, dystrybuowanym na licencji GNU, napisanym w PHP, składającym się z core oraz ponad 40 tysięcy opcjonalnych modułów, utrzymywanych i rozwijanych przez społeczność.

Podstawowe założenia

Przygotowując CMS zakładaliśmy, że wybieramy podejście low code - staramy się wykorzystać istniejące w Drupalu rozwiązania, wspierane i testowane przez społeczność, a pisać własny kod tylko w ostateczności. To podejście zapewnia większą utrzymywalność projektu i dostarcza więcej funkcjonalności niższym kosztem.

Staraliśmy się wybierać moduły popularne i utrzymywane, aby zminimalizować ryzyko wstrzymania rozwoju wybranych funkcjonalności.

Główne funkcjonalności

Publikowanie artykułów Wydawanie strony głównej Paywall Wiązanie artykułów z taksonomią: autorzy, działy, wydania, tagi Serwisy specjalne Sklep (prenumerata papierowa lub dostęp elektroniczny) Wyszukiwarka Podcasty Eksport treści do Adobe InDesign Eksport treści do e-wydań Nekrologi Rejestracja i logowanie użytkowników Logowanie użytkowników wewnętrznych Różne poziomy dostępu Przygotowanie i stan numeru Workflow redakcyjny

Czy mogę korzystać tylko z wybranych funkcji?

Przy wdrażaniu rE-medium, wydawca może zdecydować o niewykorzystywaniu niektórych funkcji systemu, np. zdecydować się nie publikować nekrologów albo udostępniać wszystkie treści w dostępie bezpłatnym, bez korzystania z paywalla.

Można także użyć rE-medium jako backendu, budując własny frontend dzięki API Drupala.

Nie ma natomiast możliwości wykorzystania części systemu np. paywalla w innym CMS.

Co jest potrzebne by wdrożyć rE-medium?

Konieczne:

1. Deweloper Drupala lub zespół techniczny znający ten CMS.

Gotowa dystrybucja Drupal-a, jaką jest rE-medium, wymaga wiedzy technicznej, aby system zainstalować, skonfigurować i dostosować do swoich potrzeb. Ze względu na specyficzną architekturę Drupal-a, która odbiega od systemów takich jak Wordpress czy Joomla, jego wdrożenie może wiązać się z wysokim progiem wejścia dla developerów, którzy do tej pory nie mieli z Drupal-em do czynienia. Natomiast elastyczność tego systemu i ogromne możliwości rozbudowy zdecydowanie rekompensują te początkowe trudności.

Od developerów wymagana jest też znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.

2. Grafik internetowy/specjalista od UX.

Odpowiada za przygotowanie projektu graficznego dla konkretnego wdrożenia, zgodnie z dostarczanymi przez rE-medium opcjami.

3. Serwery, zgodne z opisem w sekcji wymagań technicznych.

Opcjonalne:

1. Nawiązanie współpracy ze stronami trzecimi, np. operatorem płatności.

2. Szkolenia dla zespołu.

3. Migracja treści z dotychczasowej strony – rE-medium nie dostarcza dedykowanych narzędzi do migracji, ale w przypadku przenoszenia treści z innych wersji Drupala, dzielimy się naszym doświadczeniem z tego procesu.

Jakie wymagania techniczne ma rE-medium?

Wymagania rE-medium są podobne do wymagań samego Drupala:

1. Serwer www

a. Apache 2.4.7 lub nowszy

b. Nginx 1.1 lub nowszy

c. lub inny webserwer ze wsparciem PHP

2. Baza danych

a. MySQL 5.7.8 (lub nowsza)

b. MariaDB 10.3.7 (lub nowsza)

c. Percona Server 5.7.8 (lub nowsza)

d. PostgreSQL 10 (lub nowsza)

e. SQLite 3.26 (lub nowsza)

3. Pamięć

a. minimum 1GB

b. Pamięć PHP 256MB

4. PHP

a. minimum PHP 8.1

b. rozszerzenia PHP: PDO, XML, GD-library, OpenSSL, JSON, cURL, Mbstring.

5. Dysk minimum 200MB

Więcej informacji »

Opisane powyżej wymagania to absolutne minimum potrzebne do funkcjonowania Drupala. Weryfikując je należy zwrócić uwagę na czynniki specyficzne dla danego wydawcy, takie jak:

Ruch na stronie (z rozróżnieniem na zalogowanych i niezalogowanych). Spodziewana liczba pracujących jednocześnie użytkowników. Dodatkowe czynniki odciążające aplikację, tak jak zewnętrzny cache, CDN, itp. Ilość plików ilustrujących treści (grafiki, pliki audio). Liczba artykułów w bazie.

Liczba modułów Drupala wykorzystywana w rE-medium jest wysoka - na tę chwilę jest ich ponad 200. Rekomendujemy korzystanie z dedykowanych dla Drupala platform hostingowych, takich jak Pantheon, Acquia czy Platform.sh. Dostarczają one nie tylko skalowane usługi hostingowe, ale także wiele zintegrowanych narzędzi pozwalających na sprawny release process, środowiska testowe, narzędzia bezpieczeństwa dedykowane dla Drupala, warstwy cache takie jak CDN czy usługi wyszukiwarki (np. SOLR).