Fantazja Ikara - co zatopiło batyskaf Titan

Inspiracja, innowacja, kreatywność, wychodzenie poza utarte schematy, opuszczanie strefy komfortu, gotowość do ryzyka, stawianie na młodość, odrzucanie konserwatywnych uprzedzeń... To wcale nie jest lista zagadnień omawianych podczas jakiegoś intensywnego weekendowego szkolenia z dziedziny technik rozwoju osobistego. Nie jest to także zestaw celów przygotowany dla klienta przez jednego z niezwykle dziś popularnych „coachów kariery”. I nie jest to spis treści dowolnie wybranego poradnika z cyklu „jak spełnić marzenia i jeszcze na tym zarobić”. Nie jest to nic z tych rzeczy, niemniej – mogłoby być. Czy też raczej należałoby powiedzieć: owszem, jest to każda z tych rzeczy, ale nie tylko.

Jest to bowiem również ekstrakt z wypowiedzi nieszczęsnego Stocktona Rusha, założyciela firmy OceanGate, budowniczego łodzi Titan, za której sterami osobiście siedział owego feralnego dnia, kiedy...