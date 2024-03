Elon Musk znów zwalnia za niewygodne pytania. Jeśli miliarder naprawdę kocha wolność słowa, to jest to trudna miłość

Kiedy najbogatszy człowiek świata kupował Twittera (dziś przemianowany na X, chociaż często nazywany TwiXem), mówił, że robi to, by chronić wolność słowa, zagrożoną na innych platformach społecznościowych. „Jestem absolutystą wolności słowa”, nie szczędził sobie pochwał. Pytany, czy kiedy zostanie właścicielem, zbanuje nielubiane przez siebie konto ElonJet (pokazujące na podstawie publicznie dostępnych informacji, w którym miejscu na świecie znajduje się jego prywatny samolot), odpowiadał, że nigdy tego nie zrobi. Wcześniej chciał przekupić właściciela konta, by ten sam je usunął.

Problem w tym, że zrobił.