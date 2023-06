Ekogroszek już nie „eko”

Węgiel najpierw kruszymy i przesiewamy tak, by pozostawić tylko kawałki o średnicy nie większej niż 31,5 milimetra. Te następnie płuczemy z miału (który można potem sprzedać) i w ten sposób powstaje najbardziej charakterystyczne dla Polski paliwo, czyli węglowy groszek. Tani, dostępny, od lat jest źródłem ciepła w milionach domów. Według producentów i sprzedawców właśnie od tej ekonomiczności pochodzi nazwa „ekogroszek”.

Teraz era ekogroszku zmierza ku końcowi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt zmieniający nazwę handlową tego paliwa, co już dwa lata temu proponował były minister Michał Kurtyka. Argument jest prosty: opatrywanie węgla przedrostkiem „eko” to klasyczny greenwashing i wprowadzanie klientów w błąd. Potwierdziły to badania przeprowadzone w 2021 r. przez fundację Client­Earth. 44 proc. ludzi ogrzewających domy ekogroszkiem uważało go za...