Dzieci księży: niewidzialne w Kościele

MARTA ZDZIEBORSKA: Czy to ­przypadek, że syn księdza został psychoterapeutą?

VINCENT DOYLE: Nie wierzę w przypadki. Proszę na to zwrócić uwagę: rozmawiamy w dniu urodzin mojego ojca, i w dniu, w którym w 2011 r. zrozumiałem, że jestem jego synem. Kompletnie nie wiedziałem wtedy, jak sobie z tym poradzić. Czy powinienem powiedzieć o tym przyjaciołom i mojej ówczesnej dziewczynie, czy może lepiej zachować to dla siebie? Gdy ostatecznie zdecydowałem się, że będę o tym mówić otwarcie, ludzie z mojego otoczenia próbowali mnie uciszyć. Wielu wytykało mnie palcami i czułem się napiętnowany. To właśnie wtedy zwróciłem się o pomoc do psychoterapeuty, a potem sam nim zostałem.

Kto w tamtych trudnych chwilach najbardziej Pana atakował?

Z przyczyn prawnych nie mogę ujawnić szczegółów. Powiem tylko, że to ludzie, z którymi łączą mnie więzi biologiczne, i...