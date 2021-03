Duma i pouczenie

Przed dwoma laty, też w marcu, pisałam na tych łamach o autobiografii Michelle Obamy. Wokół jej „Becoming” rozpętał się medialny huragan po obu stronach oceanu. Obamę zaliczono do grona najbardziej wpływowych kobiet świata, cytując obficie jej wystąpienia, będące wzorcem power speech – mowy, która ma inspirować i uskrzydlać. Najszerszym echem odbiło się przemówienie w New Hampshire w październiku 2016 r., w trakcie wyścigu między ­Hillary Clinton a Donaldem Trumpem: „Te haniebne komentarze na temat naszego ciała, ten brak szacunku dla naszych ambicji i intelektu, to przekonanie, że możesz zrobić kobiecie, cokolwiek chcesz… To jest po prostu okrutne i przerażające”. Oskarżała kandydata Republikanów w imieniu całego pokolenia kobiet. Po porażce Clinton spekulowano, że to Obama za kilka lat zostanie pierwszą prezydentką...